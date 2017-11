Tim Burton Collection: 12 Film in Blu-Ray a 37.99 euro su Amazon

La ricchissimaè in offerta speciale su Amazon per il Black Friday! Questo ticchissimo cofanetto include dodici film del regista in formato Blu-Ray, racchiusi in una elegante confezione cartonata

Tim Burton Collection è in vendita al prezzo di 37.99 euro, il pacchetto include:

Pee-wee's Big Adventure (solo DVD)

Beetlejuice

Batman

dward Mani di Forbici

Batman Il Ritorno

Mars Attacks!

Il Pianeta delle Scimmie

Charlie e La Fabbrica di Cioccolato

La Sposa Cadavere

Sweeney Todd Il diabolico barbiere di Fleet Street

Dark Shadows

Big Eyes Le storie di una vita incredibile

La promozione è valida solamente per un periodo limitato, ricordiamo che gli abbonati Amazon Prime godranno della spedizione gratuita e della consegna rapida in 24 ore nelle grandi località e in 48 ore nelle isole e nei piccoli centri.

Nelle prossime ore, Amazon Italia lancerà nuove offerte per il Black Friday 2017 su Film, Cofanetti e Serie TV, continuate a seguirci su queste paginee (anche su Facebook e Telegram) non perdere neanche una promozione!