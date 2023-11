Tim Burton categorico: 'A Nightmare Before Christmas non avrà prequel, sequel o remake'

In qualità di produttore, Tim Burton è storicamente considerato il padre di A Nightmare Before Christmas, e nel corso di una recente intervista promozionale l'autore ha chiuso le porte a qualsiasi nuova incarnazione dell'iconico film d'animazione in stop-motion.

Parlando con Empire Magazine, Tim Burton ha infatti dichiarato: “Nel corso della mia carriera ho fatto di tutto: ho fatto sequel, ho fatto altre cose, ho fatto reboot, ho fatto tutto questo, giusto? Semplicemente, in questo caso, voglio che A Nightmare Before Christmas venga lasciato in pace. Immagino che sia bello che le persone si dicono interessate a un altro film, ma io non lo sono in alcun modo. Mi sento come quei vecchietti che possiedono un piccolo pezzo di proprietà e non vogliono venderlo alla grande centrale elettrica che vuole prendersi la terra: 'Fuori dalla mia proprietà!'", ha aggiunto imitando la tipica voce scontrosa richiesta dalla situazione evocata e che avete già sicuramente immaginato nella vostra testa. “Tu, maledetto...Non otterrai questa proprietà! Non mi interessa cosa ci vuoi fare... Dov'è il mio fucile?!"

A Nightmare Before Christmas, tratto da una storia creata da Tim Burton, segue Jack Skellington, il Re delle Zucche di Halloween Town, e la sua scoperta di Christmas Town, che lo incuriosisce sempre di più con le sue tradizioni legate al Natale. Tim Burton ha spiegato perché considera il Re delle Zucche un personaggio molto personale: “Viene percepito come oscuro, ma in realtà è molto leggero e buono. Questo è il tipo di cose che amo, che si tratti di Edward Mani di forbice o Batman, sono sempre personaggi che rappresentavano dei sentimenti che provavo. Anche io ero percepito come un personaggio oscuro, ma in realtà sono l'opposto."

Le nuove dichiarazioni di Tim Burton arrivano a circa un mese da quelle di Henry Selick, regista di A Nightmare Before Christmas, secondo il quale un prequel di A Nightmare Before Christmas non è del tutto fuori questione.