Tim Brooke-Taylor è morto: l'addio di Edgar Wright al membro dei The Goodies

Tim Brooke-Taylor, attore britannico noto soprattuto come membro del trio comico The Goodies insieme a Graeme Garden e Bill Oddie, è scomparso all'età di 79 anni dopo aver contratto il Coronavirus. Durante la sua carriera, l'attore ha avuto anche un ruolo in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

Nato il 17 luglio del 1940, Brooke-Taylor ha influenzato con il suo lavoro molte personalità del mondo dell'intrattenimento tra cui Edgar Wright, che ha pubblicato su Twitter un commovente messaggio di addio al suo eroe di infanzia.

"Sono davvero triste per la scomparsa di Tim Brooke-Taylor, uno dei grandi eroi comici della mia infanzia" ha scritto il regista, condividendo una serie di divertenti gif tratte dalla serie dei The Goodies. "Adoravo la sua energia e il modo di fare coraggioso, sempre pronto a provare qualcosa di sciocco. Faceva sembrare che far ridere le persone fosse il mestiere più bello del mondo. Per favore, permettetemi di ricondividere questo thread come omaggio alla sua follia."

Brooke-Taylor ha lavorato allo show radiofonico I'm Sorry, I'll Read Again ed è apparso anche in diverse serie tv britanniche tra cui Marty, At Last the 1948 Show e Broaden Your Mind. Per quanto riguarda il cinema, oltre ad aver partecipato nel film con Gene Wilder il comico ha recitato anche nel film italo-britannico La statua.