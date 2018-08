Tim Blake Nelson e Michael B. Jordan nel cast di Just Mercy

Tim Blake Nelson, star dell'imminente serie tv di Watchmen e The Ballad of Buster Scruggs, ha raggiunto la star Michael B. Jordan nel nuovo legal drama prodotto da Warner Bros., Just Mercy.

La notizia è stata originariamente diramata da Variety, che ha confermato che l'attore si unisce ad un cast già formato da Jordan (Black Panther, Creed II), dalla vincitrice del premio Oscar Brie Larson (Room, Kong: Skull Island, Captain Marvel), il vincitore del Golden Globe e del premio Oscar Jamie Foxx (Ray, Django Unchained, Baby Driver) e O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton).

Just Mercy sarà basato sull'omonimo memoriale best-seller di Bryan Stevenson. La storia segue l'avvocato difensore dei diritti civili di fama mondiale Stevenson (Giordania) mentre racconta le sue esperienze e descrive il caso di un condannato a morte che lotta per ottenere la libertà. Just Mercy è descritto come una storia vera sulla redenzione, la passione e la misericordia, ambientata nel contesto di un sistema giudiziario corrotto che favorisce la pena di morte ed è destinato solo ai poveri.

Il film è diretto da Destin Cretton, che in precedenza ha lavorato con la Larson nei film Short Term 12 e The Glass Castle. Just Mercy è co-scritto da Andrew Lanham (Glass Castle) e lo stesso Cretton. Il progetto è stato originariamente prodotto da Broad Green Pictures ma è stato comprato dalla Warner Bros.

L'inizio delle riprese è previsto per il mese prossimo ad Atlanta.