Tim Allen paragona Toy Story 4 ad Avengers e parla di possibili spin-off della saga

In concomitanza con l'uscita americana di Toy Story 4, avvenuta il 21 giugno scorso, Tim Allen è tornato a parlare dell'impatto generazionale del film e della possibilità di un ritorno in futuro per il franchise.

Nel corso di un'intervista concessa a US Weekly, il doppiatore originale di Buzz Lightyear è intervenuto parlando anche della possibilità che altre storie tratte dall'universo di Toy Story vengano narrate in futuro alla Pixar: "Ci sono piccoli dettagli che suggeriscono l'idea di un mondo molto più grande. Mi ricorda i film sugli Avengers, non sono solo una sequela di personaggi e delle loro storie che si svolgono in contemporanea sullo schermo, ma parlando di un mondo molto più vasto".

Sebbene lo stesso Allen pensa che la storia iniziata ormai 24 anni fa con il primo Toy Story si sia conclusa, per lui sarebbe "difficile" pensare che quest'universo non proseguirà in qualche modo: "Secondo la mia percezione è finita. Ma il mio senso creativo mi dice che quando alcune cose finiscono allo stesso tempo c'è un nuovo inizio. Troverei difficile pensare che non si continuerà in qualche modo".

Anche se non si era mai parlato prima di possibili spin-off, in precedenza il produttore della saga Mark Nielsen aveva dichiarato di come non ci fossero attualmente piani per un Toy Story 5: "Ogni film che facciamo lo trattiamo come se fosse il primo e contemporaneamente l'ultimo che faremo mai. Così ti costringi a dare il massimo. Se mai ce ne sarà un altro sarà da vedere in futuro".

Intanto su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Toy Story 4, in arrivo nelle sale italiane il 26 giugno prossimo. La pellicola ha esordito con un incasso di oltre 230 milioni nel suo primo weekend.