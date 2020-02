Till Death: Megan Fox protagonista in un horror dai tempi di Jennifer's Body

Secondo quanto riporta Screen Daily, Megan Fox interpreterà Emma nell'horror Till Death, prodotto da Millennium Media. Lasciata ammanettata al marito defunto come parte di un disgustoso piano di vendetta, Emma deve sopravvivere a due assassini assoldati per ucciderla. Il progetto inizierà le riprese a marzo in Bulgaria.

Oltre alle sue apparizioni nel franchise di Transformers, Megan Fox è principalmente conosciuta al cinema per il ruolo da protagonista nell'horror Jennifer's Body, mix tra soprannaturale e black comedy, diretto da Karyn Kusama e scritto da Diablo Cody. Nel film Fox interpreta Jennifer Check, una popolare cheerleader che trascorre del tempo da sola con una band indie rock.

Qualcosa cambia quando Jennifer inizia a vomitare del liquido nero e lasciare una scia di cadaveri dietro di sè. Un film che all'uscita suscitò pareri contrastanti e che da diversi anni sembra essere rivalutato anche da parte della critica.



Till Death è scritto da Jason Carvey e co-prodotto dall'autore di Aquaman, David Leslie-Johnson McGoldrick, che lavorerà anche alla produzione del sequel di The Conjuring.

Megan Fox ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo nella serie tv Hope & Faith, nel ruolo di Sydney Shanowski, ereditato da Nicole Paggi.

Fox ha iniziato a farsi conoscere come attrice prima sul piccolo schermo, e poi successivamente anche al cinema dove ha interpretato la reporter April O'Neill in Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra.

Mesi fa Megan Fox ha rivelato di aver avuto un esaurimento nervoso dopo alcune esperienze lavorative, tra cui Transformers.

