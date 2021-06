Till Death, Megan Fox in manette in una nuova foto dal film

Mentre nella vita reale Megan Fox fa vedere i sorci verdi a Machine Gun Kelly giocando a Mortal Kombat, nel suo nuovo horror Till Death se la passa decisamente peggio...

Come annunciato lo scorso anno, infatti, Megan Fox sarà la protagonista di un nuovo film horror intitolato Till Death (che riprende la prima parte della frase "Finché morte non ci separi"), e a giudicare dalle foto diffuse finora, il suo personaggio ne passerà davvero di ogni.

Non che la sinossi della pellicola desse tutt'altro a intendere, considerando che "racconta la storia di Emma (Fox), che viene ammanettata al cadavere del marito come parte di un folle piano di vendetta, e dovrà sopravvivere agli attacchi di due assassini ingaggiati per portare a termine l'opera".

Nel film vedremo anche Eoin Macken (Merlin, The Night Shift), Callan Mulvey (Batman V. Superman: Dawn of Justice, Outlaw King), Aml Ameen (I May Destroy You, The Left Right Game), e Jack Roth (Bohemian Rhapsody, Rogue One: A Star Wars Story).

La sceneggiatura di Till Death è stata scritta da Jason Carvey (Desire, A New Wave), mentre alla regia troviamo S.K. Dale (Tommy, Beyond The Water's Edge).

E voi, che ne pensate del ritorno all'horror di Megan Fox dopo Jennifer's Body? Vedrete questa nuova pellicola? Fateci sapere nei commenti.