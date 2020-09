Tilda Swinton sbarca a Venezia: look eccentrico e omaggio a Chadwick Boseman, ecco le foto

Per i fan della Marvel è l'Antico di Doctor Strange, per tutti gli altri Tilda Swinton è semplicemente una delle attrici più particolari del panorama moderno. Non appena è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 si è fatta subito notare dai fotografi.

Come è possibile vedere dalle foto in basso, è stata immortalata sulla banchina del festival con indosso un soprabito da far invidia all'ispettore Gadget. Anche lei, al pari di molti partecipanti, ha deciso di dare il buon esempio utilizzando una mascherina che le copre quasi tutto il viso insieme ad un paio di occhiali da sole.

A stupire è poi il nuovo colore di capelli, decisamente più arancione rispetto al solito (magari legati ad un misterioso ruolo segreto?). Dopo il tributo di Letitia Wright, anche Tilda Swinton ha voluto far sentire la sua vicinanza ai fan di Chadwick Boseman, e ha omaggiato il collega scomparso assumendo la tipica posa ispirata a Black Panther, divenuta un vero e proprio gesto di riconoscimento negli scorsi anni.

Swinton terrà una masterclass in occasione della Mostra e presenterà fuori concorso il cortometraggio girato con Pedro Almodòvar, intitolato The Human Voice, girato dopo il lockdown e incentrato su una donna abbandonata e disperata.

