Tilda Swinton è una samurai contro gli zombie in I morti non muoiono

Mancano dieci giorni all'uscita nelle sale de I morti non muoiono, nuova pellicola diretta da Jim Jarmusch e recente apertura all'ultimo Festival di Cannes. Focus Features ha distribuito da poco tramite Twitter un nuovo spot tv con protagonista Tilda Swinton, che nel film interpreta il misterioso personaggio di Zelda Winston.

Le sequenze mostrano l'abilità di Zelda con la katana, utilizzata per poter sconfiggere gli zombie. In I morti non muoiono, una cittadina della provincia americana, Centerville, la polizia locale e i cittadini sono costretti ad affrontare un'improvvisa e devastante invasione di zombie.

Girato interamente nello stato di New York, I morti non muoiono verrà distribuito in Italia da Universal Pictures a partire dal 13 giugno.

Il film include diversi storici collaboratori di Jim Jarmusch, come Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton e Iggy Pop.



Nel primo trailer del film si vedono proprio i personaggi di Murray e Driver affrontare i temibili zombie che infestano Centerville. Per scoprire qualcosa in più del film potete leggere la nostra recensione direttamente da Cannes, dove il film è stato accolto in maniera piuttosto tiepida.

Jim Jarmusch mancava dal grande schermo dal 2016, quando uscirono nelle sale Paterson, con protagonista proprio Adam Driver, e il documentario Gimme Danger, incentrato sulla rock band The Stooges.

Jim Jarmusch si è occupato anche della sceneggiatura, oltre che della regia del film nel quale per la prima volta si rapporto al mondo degli zombie.