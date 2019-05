Tilda Swinton rivela come i reshoot di Avengers: Endgame hanno cambiato l'Antico

Si continua a parlare ancora del memorabile Avengers: Endgame a un mese esatto dalla sua uscita nelle sale, e oggi lo facciamo grazie a una recente e interessante intervista rilasciata da Tilda Swinton (Suspiria, Solo gli amanti sopravvivono), che nel Marvel Cinematic Universe interpreta il potente Antico.

Una delle sorprese più belle del film è stata proprio scoprire la presenza dell'Antico nella Battaglia di New York del 2012, in una parte condivisa solo ed esclusivamente con Mark Ruffalo nei panni di Hulk. La Swinton ha parlato proprio di questa piccola parte, rivelando dettagli molto curiosi, come ad esempio il fatto che, a un anno dal girato, è stata richiamata per dei reshoot che coinvolgevano anche il suo personaggio, col fine di "chiarire il senso dei viaggi nel tempo nel MCU".



Spiega l'attrice: "Quello che mi ha davvero sorpreso è stato aver girato il cameo in un solo giorno estivo per poi essere richiamata un anno dopo per delle riprese aggiuntive... di un cameo. Sono tornata nella parte perché avevano cambiato un paio di righe di sceneggiatura, diversi punti della trama; e c'è stato anche un ritocco al mio costume di scena. Poi l'approfondimento era tutto dedicato ai viaggi nel tempo".



Continua: "Era molto, molto importante per spiegare cosa sarebbe successo se la Gemma dell'Infinito fosse stata tolta da quella linea temporale". È così che i Marvel Studios hanno chiarito parte dei viaggi nel tempo e introdotto anche il concetto di Multiverso.



Cosa ne pensate? Avete già letto il nostro speciale sullo showdown finale di Avengers: Endgame?