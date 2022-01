Tilda Swinton: 'La mia unica ambizione era di avere una casa al mare, tanti cani e amici'

Nella sua ultima intervista per The Guardian, Tilda Swinton ha fatto una panoramica sulla sua carriera e ha svelato quali fossero le sue ambizioni da bambina. L'attrice ha ammesso di non amare molto parlare con i giornalisti, e ha invitato il suo intervistatore a fare una passeggiata insieme ai cani.

"È strano come le persone presumono che tu abbia qualcosa di profondo da dire solo perché hai recitato in alcuni film. Non ho niente da dire. non so niente. Una cosa che so è che non voglio neanche fare finta di sapere qualcosa" ha esordito l'attrice, celebre come una delle più incredibili shapeshifter del panorama Hollywoodiano. La sua carriera è unica, e le sue capacità nel cambiare completamente ci hanno stupiti più di una volta, confermando che ci troviamo davanti a una grande interprete.

Swinton, però, non ha mai voluto diventare una star. "Ho sempre desiderato fare un solo film" ha ammesso l'attrice. Un'affermazione che stupisce. Ha però proseguito: "Mi piace vedere le persone per la prima volta in un film. È uno dei motivi per cui adoro i documentari. Amo guardare le persone, non ho alcun interesse nel vedere gli attori. E la cosa migliore se sei un attore per evitare di infastidire il pubblico è quella di partecipare a un solo film; a quel punto ti hanno visto, ti hanno conosciuto, eri affascinante e nuovo e non dovranno più vederti." Un modo interessante di vedere il cinema, che chiaramente non ha seguito, se consideriamo la sua lunga carriera, che l'ha vista apparire recentemente in The French Dispatch di Wes Anderson.

Tilda Swinton ha poi ricordato le prese in giro a scuola e la scelta di andare alla Cambridge University una volta diplomata. Qui aveva pensato di darsi alla poesia, ma ha poi lasciato per iniziare ad esibirsi con un gruppo di studenti. "Ero imbarazzata per la mia mancanza di ambizione. Da bambina la mia unica ambizione era quella di avere una casa al mare, un orto, dei figli, cani e molti amici. Desideravo lavorare con gli amici. Non aveva importanza quale fosse [il lavoro], poteva essere anche un negozio che vendeva lana. Quelle erano le mie ambizioni e lo sono ancora, e desidero solo che tutto ciò continui".

Adesso, mentre restiamo in attesa di notizie sui suoi prossimi progetti, vi parliamo degli incredibili ruoli della carriera di Tilda Swinton!