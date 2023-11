Tilda Swinton compie 63 anni: 'La gente non riesce a vedermi come una donna'

L'aspetto androgino di Tilda Swinton ha creato non pochi fraintendimenti nel corso degli anni: si tratta di incidenti che l'attrice feticcio di Wes Anderson ha sempre raccontato come aneddoti anche divertenti, ma che hanno fatto sì che la star di Suspiria e Constantine riflettesse sugli standard che ci si aspetta dalle donne in questi termini.

Swinton, che oggi compie 63 anni, è infatti spesso e volentieri stata confusa per un uomo: a parlarne è stata proprio la diretta interessata, che ha raccontato di essersi vista rivolgere più volte l'appellativo sbagliato durante alcuni incontri casuali, magari per strada o in ascensore.

"L'altro giorno stavo passando attraverso i controlli in aeroporto e sono stata perquisita da un uomo della security. Spesso negli ascensori o posti del genere la gente mi chiama 'signore'. Penso che abbiamo molto a che fare con l'essere alta e con il non indossare molto rossetto. Penso che la gente non riesca a vedermi come donna a causa di quest'aspetto" sono state le sue parole.

Certo, ci risulta difficile immaginare che qualcuno non riconosca Tilda Swinton nell'incontrarla per strada... Ma insomma, a questo mondo tutto è possibile! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Memoria, una delle ultime, straordinarie interpretazioni di Swinton.