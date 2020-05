TikTok, la Laika batte tutti con una sensazionale challenge in stop-motion

La pandemia di Coronavirus avrà anche interrotto le produzioni cinematografiche di Hollywood e non solo, ma di certo non ha messo in pausa la fantasia.

A questo proposito, sta spopolando nelle ultime ore una challenge della Laika apparsa originariamente su TikTok realizzata dal celebre studio d'animazione cinematografica.

Il team della Laika ha utilizzato stop-motion e altre tecniche animate per creare una versione a dir poco inventiva della celebre sfida Boss Bitch Fight, usando i modellini di personaggi simbolo delle sue produzioni come Coraline (l'eroina del primo film integrale della compagnia tratto dall'omonimo romanzo di Neil Gaiman), alcuni membri delle varie troupe e perfino delle mucche, perché non può esserci una Boss Bitch Fight senza le mucche.

Godetevi il sensazionale video in calce all'articolo.

La Laika è famosa per la produzione di lungometraggi animati: dopo l'esordio sopracitato con Coraline e la porta magica (2009), la compagnia ha realizzato ParaNorman nel 2012 e The BoxTrolls nel 2014. Di base a Portland, in Oregon, l'azienda ha pubblicato due film negli ultimi quattro anni, Kubo e la spada magica nel 2016 e Missing Link nel 2019, ed entrambi sono stati nominati all'Oscar per il miglior film d'animazione.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Kubo e la spada magica e al trailer ufficiale di Missing Link, ancora inedito in Italia.