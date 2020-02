Su Tik Tok l'esilarante mash-up tra Star Wars e... Topolino

Nonostante il recente annuncio del rinvio, Ewan McGregor si dice pronto a tutto in vista delle riprese della serie su Obi-wan Kenobi. In attesa di rivederlo all'opera, qualcuno ha pensato ad altri personaggi famosi adatti a interpretare il Jedi. Su Tik Tok, infatti, gira un divertente video con le "voci" di Topolino e Paperino.

La clip, realizzata dall'utente mickey_donald_official, mostra le immagini del duello tra Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker nell'Episodio III, La Vendetta dei Sith, doppiate con la voce in falsetto "alla Topolino" per il personaggio di Ewan McGregor e l'inconfondibile verso starnazzante e poco comprensibile di Paperino per il futuro Darth Vader. Il risultato è esilarante: sentire quelle voci, così comiche e associate ai cartoni animati dell'infanzia, a commento di alcune tra le immagini più epiche e ricche di pathos della saga Star Wars provoca un cortocircuito indubbiamente spiazzante.

Dopo l'Episodio IX, L'Ascesa di Skywalker, sembra che per un po' il franchise Star Wars si prenderà una pausa dal cinema. Ci si concentrerà quindi sulle serie destinate allo streaming su Disney+, come The Mandalorian e appunto il progetto su Obi-Wan Kenobi.

"Iniziamo a girare all'inizio del prossimo anno, e in estate inizierà la pre-produzione" ha dichiarato recentemente Ewan McGregor, che nei giorni scorsi aveva rassicurato i fan dopo che il rinvio della serie aveva dato vita a voci di ogni tipo. "Le sceneggiature che ho letto sono davvero buone, continuano a lavorarci per renderle ancora migliori. Ne sono entusiasta."