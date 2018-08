Tigertail: John Cho protagonista del nuovo dramma Netflix dal creatore di Master of None

John Cho, Kunjue Li, Christine Ko e Tzi Ma saranno i protagonisti di Tigertail, film drammatico multigenerazionale di Alan Yang, uno dei co-creatori della serie comedy Master of None. La pellicola amplierà la libreria dei prodotti originali Netflix.

Come rivelato da The Hollywood Reporter, Cho interpreterà il protagonista maschile del film, con Christine Ko come controparte femminile. Faranno parte del cast anche Tzi Ma, conosciuto per il suo ruolo del Generale Onada nello show The Man in the High Castle, e Kunjue Li (Ripper Street), come confermato da Deadline.

Grover (Cho) decide di lasciare la sua terra nativa, Taiwan, per traferisi in America con Zhenzhen (Li), una donna con cui sente una particolare connessione. La storia inizia nella Taiwan degli anni '50 per poi arrivare alla New York dei giorni nostri. Ko vestirà i panni della figlia di Grover, Angela, una ragazza testarda proprio come il padre.

Tigertail, scritto e diretto da Alan Yang, è prodotto da Charles King e Kim Roth tramite la loro compagnia MACRO, uno degli studio dietro a Sorry to Bother You e Mudbound, altro dramma Netflix reduce da diverse nomination agli ultimi Premi Oscar. Yang ha basato la pellicola sull'esperienza personale della propria famiglia.

Ad ottobre Cho arriverà nelle sale italiane con Searching, thriller sperimentale girato interamente con screen di telefoni e computer, nel quale interpreta un uomo alla disperata ricerca della sua figlia scomparsa.