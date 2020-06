Tiger King: Tara Reid vuole il ruolo di Carole Baskin nel film targato Netflix

A maggio è circolata la notizia che la star di American Pie, Tara Reid, sarebbe stata presa in considerazione per il ruolo di Carole Baskin nel prossimo adattamento cinematografico della docuserie Tiger King, con Netflix a prendere le redini anche di questo progetto. Ora è arrivata la prima positiva dichiarazione ufficiale di Reid su quest'ipotesi.

Tara Reid ha dichiarato di essere interessata al ruolo ma ha specificato che il film non è ancora in fase di casting e per il momento si tratterebbe soltanto di fasi preliminari. Sono diversi i progetti che riguardano Tiger King, uno in particolare vede Nicolas Cage nel ruolo di Joe Exotic in una serie tv.



Un'altra serie vedrà la star del Saturday Night Live, Kate McKinnon, interpretare proprio Carole Baskin. Entrambi gli show sono slegati dal progetto di Investigation Discovery, una sorta di sequel spirituale di Tiger King.

Per quanto riguarda il progetto con Tara Reid, ne ha parlato Philippe Ashfield, manager e partner commerciale dell'attrice:"Stiamo discutendo con i produttori ed è presa in considerazione. Questo è tutto ciò che posso dire al momento, dato che il casting è sospeso. Tara ama Tiger King e ha trovato il documentario estremamente interessante. Sente che potrebbe entrare molto bene nel personaggio di Carole Baskin... e ha un aspetto simile".

"Mi piacerebbe interpretare il ruolo, sarebbe grandioso" ha spiegato Tara Reid, attualmente in Australia "Carole è un personaggio completamente diverso. Non sai se ha ucciso suo marito, non ti fidi davvero di lei. Si tratta di un personaggio molto dinamico che sarebbe fantastico interpretare".

Qualche giorno fa Joe Exotic ha attaccato nuovamente Carole Baskin, accusandola di comportamento sleale. Su Everyeye trovate la recensione di Tiger King, docuserie di Netflix.