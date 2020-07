Tiger King, shock per la serie Netflix: trovato un cadavere nello zoo di Joe Exotic

Per anni Joseph Maldonado-Passage, vero nome di Joe Exotic, ha accusato Carole Baskin di aver ucciso il suo ex-marito per ottenerne l'eredità, eppure, secondo gli ultimi aggiornamenti, è proprio nel suo zoo che è sarebbero stati ritrovati alcuni resti umani.

Il cadavere è stato ritrovato da alcuni cani da ricerca, che si trovavano sul posto per il documentario Ghost Adventure realizzato da Zak Bagan, e che avrebbero puntato senza esitazione la fossa degli alligatori. Adesso polizia e inquirenti stanno cercando un modo per recuperare i resti, il cui accesso è impedito dal terreno fangoso e dagli animali che abitano nel recinto.

Attualmente l'intera proprietà è passata nelle mani della Baskin, che ha riscattato lo zoo di Exotic per $1 milione dopo la sentenza del giudice con l'intento di rinnovare l'area e rendere la una riserva per gli animali di cui si prende cura.

A detta di Jeff Lowe, ex-socio di Exotic e attuale responsabile della struttura, la notizia non è stata una sorpresa: "Sapevamo da almeno 2 anni e mezzo del cadavere. La madre di Joe confessò sul letto di morte di aver aiutato il figlio a far uscire illegalmente alcuni beni e documenti dallo zoo, così che la Baskin non potesse usarli a proprio vantaggio. Non abbiamo fatto nulla al riguardo perché sapevamo che la legge sarebbe stata dalla nostra parte e, in secondo luogo, non eravamo interessati a mantenere lo status della struttura: ere era solo questione di tempo prima che Carole acquistasse l'intero lotto. In passato io e Lauren [la moglie] avevamo pensato di donare il terreno alla comunità indiana locale, poiché sapevamo che c'erano i resti di un giovane indiano sepolto da qualche parte".

In questa lotta senza quartiere, in cui sono sempre di più le vittime e i colpi di scena, Joe Exotic continua a difendere la sua posizione, mentre uno continuano i lavori per lo spin-off di Tiger King targato Netflix.