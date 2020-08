Tiger King: lo sceneggiatore di Shameless lavorerà alla serie NBC ispirata a Joe Exotic

Dopo il successo della sconcertante docu-serie Netflix, i lavori per la serie NBC ispirata alle vicende narrate in Tiger King continuano a gonfie vele. Ecco allora gli ultimi aggiornamenti dal set che vedrà nuovamente rivali Carole Baskin e Joe Exotic.

Ovviamente, non saranno loro in prima persona i protagonisti della serie e se per interpretare la Baskin è stata già scelta Kate McKinnon, ancora nulla si sa sui casting per Joe Maldonado-Passage. Quel che è certo è che la NBC ripone grande fiducia nella sua limited series, tanto da averne ordinato una distribuzione multi-piattaforma: la serie sarà infatti trasmessa sul canale NBC, su USA Network e presto arriverà anche sul servizio di streaming Peacock.

A curarne la sceneggiatura sarà Etan Frankel, autore degli script di Shameless, Animal Kingdom e del film Friday Night Lights (2004). Di seguito la sinossi ufficiale appena diffusa dalla NBCUniversal:

"Basato sull'omonimo Wondery Podcast, lo show è incentrato su Carole Baskin (McKinnon), una grande appassionata di felini, che viene a sapere che il collega amante degli animali esotici Joe "Exotic" Schreibvogel alleva e usa alcuni grandi felini a scopo di lucro. La donna si prefigge l'obiettivo di chiudere la sua attività, dando vita ad una rivalità sempre più aspra. Carole nasconde però un oscuro passato e quando ci sarà da lottare Joe non si fermerà davanti a nulla pur di smascherare l'ipocrisia della sua rivale. I risultati saranno disastrosi".

Ne vedremo quindi di ogni genere, anche se resta da scoprire quanto la narrazione sarà fedele ai fatti e se durante i lavori non emergeranno nuovi dettagli sui tanti misteri irrisolti di Tiger King. Intanto, continuano le ricerche dell'ex-marito di Carole Baskin e, dopo la condanna per tentato omicidio di Exotic, il suo zoo è stato sequestrato e diverrà presto un set televisivo.