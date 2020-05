Tiger King, in arrivo un film dedicato a Carole Baskin: ecco chi dovrebbe interpretarla

Il successo della docu-serie Tiger King di Netflix ha convinto alcuni produttori a mettere in cantiere una serie televisiva live-action dedicata alla vera storia di Joe Exotic, interpretato per l'occasione da Nicolas Cage e forse, ma come riporta People sarebbe in arrivo anche un film dedicato a Carole Baskin.

Progetto differente, dunque, che dovrebbe avere come protagonista Tara Reid (Sharknado), che come riporta il sito sarebbe in trattative inoltrate con la produzione del film per vestire i panni della Regina dei Felini, proclamata salvatrice delle Tigri sfruttate e vendute in territorio americano ma anche personaggio controverso per l'organizzazione di gite commerciali in quello che il suo gruppo attivista ha definito "un habitat migliore per gli animali".



Se avete visto Tiger King saprete senz'altro che la Baskin è la nemica giurata di Joe Exotic, talmente esasperato dai suoi continui boicottaggi - più o meno giusti - da portarlo a intraprendere la via dell'omicidio, assoldando un sicario per ucciderla. Missione comunque fallita che è costata pure la libertà all'esotico protagonista della serie, ora in carcere con gravi accuse.



Al momento esistono anche altri due progetti legati alla storia di Joe Exotic e Carole Baskin: una serie tv sceneggiata da Kate McKinnon dove l'attrice del SNL dovrebbe interpretare anche la Baskin e una sorta di sequel spirituale sempre documentaristico della serie Netflix su Discovery.