Tiffany Haddish, la star affianca Nicolas Cage nel film in cui interpreta Nicolas Cage

Tiffany Haddish si è unita al cast della prossima comedy con Nicolas Cage, The Unbearable Weight of Massive Talent, dove la star di Ghost Rider una versione immaginaria di sè stesso. Come scrive THR, Haddish sarà un agente governativo che convince Cage ad andare sotto copertura per sconfiggere un boss internazionale, interpretato da Pedro Pascal.

Diretto da Tom Gormican, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Kevin Etten, The Unbearable Weight of Massive Talent racconta la storia di Nicolas Cage che accetta l'invito da un milione di dollari per apparire alla festa di compleanno di uno dei suoi più grandi fan, un boss del crimine internazionale. Il film non è la prima esperienza di Cage nella meta-narrazione. Qualche anno fa interpretò Charlie Kaufman e il fittizio fratello Donald in conflitto per scrivere la sceneggiatura di Il ladro di orchidee nel film Il ladro di orchidee, diretto da Spike Jonze e scritto da Charlie Kaufman.



Nel 2018, nel thriller Between Worlds, Cage interpreta un camionista che fa sesso con un'invasata durante la lettura di un libro scritto da Nicolas Cage. La presenza di Tiffany Haddish nel cast di The Unbearable Weight of Massive Talent conferma una linea comica radicata all'interno dello script.

Dovremo aspettare almeno il 2021 per vedere il film in sala o su qualche piattaforma streaming.

A febbraio Nicolas Cage ha raccontato com'è interpretare sé stesso in The Unbearable Weight of Massive Talent.

