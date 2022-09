Tiffany Haddish, la star accusata di abusi su minori: l'avvocato smentisce

I due comici Tiffany Haddish e Aries Spears nei giorni scorsi sono stati accusati di abusi sessuali su minori in una causa intentata a Los Angeles martedì 30 agosto. Secondo due gemelli identificati con i nomi Jane Doe e John Doe, Haddish e Spears li avrebbero costretti a filmare delle scene sessualmente esplicite.

Nelle ultime ore è intervenuto pubblicamente l'avvocato di Haddish, Andrew Brettler, negando le affermazioni e derubricandole a 'estorsione'.

Brettler ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, affermando che la madre della querelante, Trizah Morris 'ha cercato di far valere tali false affermazioni contro la signora Haddish per diversi anni. Ogni avvocato che ha inizialmente preso in carico il suo caso - e ce n'erano diversi - alla fine ha abbandonato la questione una volta diventato chiaro che le informazioni erano infondate e la signora Haddish non sarebbe stata messa in discussione'. In passato Tiffany Haddish ha partecipato a Limited Partners, il nuovo film di Miguel Arteta.



Nella causa in questione una donna di 22 anni, identificata come Jane Doe, afferma che quando aveva 14 anni Haddish l'avrebbe accompagnata alle riprese di una 'pubblicità sessualmente implicita per Subway', affermando che avrebbe aiutato la carriera tv di Jane Doe.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, Haddish avrebbe mostrato alla ragazzina come eseguire atti sessuali inappropriati dopo aver visto una donna e un uomo adulti in un video.



John Doe invece, secondo l'accusa, sarebbe stato attirato in una stanza in casa di Aries Spears con la scusa di effettuare delle riprese per Nickelodeon. In realtà Spears avrebbe molestato John Doe, all'epoca 7 anni.

La denuncia nei confronti di Tiffany Haddish e Aries Spears include accuse di disagio emotivo, molestie e abusi sessuali su minori.

Tiffany Haddish ha recitato nel film in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage, che mesi fa debuttò con un 100% su Rotten Tomatoes.