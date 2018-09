Tiffany Haddish è la protagonista del trailer di The Oath

Roadside Attractions ha diramato sul web il teaser trailer della dark comedy The Oath, che vede per protagonisti Ike Barinholtz (Suicide Squad) e Tiffany Haddish (The Kitchen). Potete visionare il full trailer in calce a questa notizia.

La trama di The Oath è ambientata in un'America politicamente divisa in cui i cittadini devono prestare giuramento di lealtà, e si concentra su un uomo che deve sopravvivere alla festa del Ringraziamento senza distruggere la propria famiglia.

QC Entertainment ha finanziato e prodotto il progetto insieme a Ike Barinholtz, Sean McKittrick, Ray Mansfield e Edward H. Hamm Jr. Tiffany Haddish ha preso parte al film anche nella veste di produttrice esecutiva. Nel cast troveremo anche John Cho (Star Trek Beyond, Harold & Kumar Go To White Castle, Searching), Carrie Brownstein (Portlandia, Transparent), Billy Magnussen (Into the Woods, Ingrid Goes West), Meredith Hagner (Veep, Search Party), Nora Dunn (Southland Tales, Saturday Night Live), Jon Barinholtz (Dumb and Dumber To, Superstore) e Chris Ellis (Armageddon, Murder in the First).

Barinholtz ha anche firmato la sceneggiatura e la regia della pellicola.