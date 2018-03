Tiffany Haddish darà la voce al personaggio principale del sequel di LEGO Movie

Secondo quanto riportato da Heat Vision, l'attrice Tiffany Haddish (Girls Trip, The Last O.G.) interpreterà un nuovo personaggio: la protagonista del film di Warner Bros. Pictures 'LEGO Movie Sequel, l'attesissimo seguito del sensazionale film del 2014 The LEGO Movie.

La Haddish sarà prossimamente ospite degli MTV Movie and TV Awards, il 18 giugno, e si vedrà nei panni della co-protagonista di Kevin Hart nella commedia Night School, in uscita il 28 settembre.

Tiffany Haddish si unisce ai membri del cast già formato, tra cui spiccano Chris Pratt nel ruolo del capomastro Emmet Brickowoski, Elizabeth Banks nel ruolo di Wyldsyde, Will Arnett nei panni di Batman, Channing Tatum nel ruolo di Superman e Jonah Hill nel ruolo di Green Lantern.

Alla regia del sequel di LEGO Movie c'è il veterano dei film d'animazione Mike Mitchell (Trolls, Shrek Forever After, Il film di SpongeBob: Sponge Out of Water). Phil Lord e Christopher Miller, che hanno scritto e diretto The LEGO Movie, hanno buttato giù la prima stesura del sequel, basato su un racconto di Lord, Miller, Jared Stern e Michelle Morgan. Recentemente, ci ha rimesso le mani Raphael Bob-Waksberg. Inoltre, Lord e Miller serviranno come produttori, insieme coloro i quali torneranno nelle stesse vesti, Dan Lin e Roy Lee.

LEGO Movie Sequel sarà pronto per l'uscita l'8 febbraio 2019.

Nel primo film, la storia seguiva Emmet, una comune, onesta minifigura LEGO che viene erroneamente identificata come la persona più straordinaria di sempre e la chiave per la salvezza del mondo. Si ritroverà a guidare una compagnia di estranei in una missione epica per fermare un tiranno malvagio, un viaggio per cui Emmet è disperatamente e buffamente impreparato.