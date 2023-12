Tiffany Haddish, dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza si dichiara non colpevole

L'attrice Tiffany Haddish, conosciuta per film come La casa dei fantasmi e Il collezionista di carte, era stata colta a novembre alla guida in stato di ebbrezza. Haddish si è presentata in tribunale con i propri avvocati per il procedimento che la vede imputata dopo l'arresto di qualche settimana fa mentre era nella sua auto.

Attraverso il proprio avvocato, Tiffany Haddish si è dichiarata non colpevole per la doppia accusa di guida in stato ebbrezza derivanti dal suo fermo il mese scorso a Beverly Hills. L'attrice è accusata di guida sotto l'influenza dell'alcol e di guida con un tasso alcolemico nel sangue dello 0,08%, secondo l'Ufficio del Procuratore della Contea di Los Angeles.



L'udienza preliminare è fissata per il 14 febbraio. Haddish venne presa in custodia intorno alle 5.45 del mattino dello scorso 24 novembre a Beverly Drive, a nord di Dayton Way, secondo quanto riporta il Dipartimento di Polizia di Beverly Hills. Dopo il fermo, l'attrice venne rilasciata il giorno stesso.

In base a quanto riferisce TMZ, Tiffany Haddish era stata arrestata si trovava nella sua auto ferma 'nel mezzo di Beverly Drive... apparentemente accasciata sul volante mentre la macchina era accesa'. La sera prima, Haddish si era esibita al The Laugh Factory di West Hollywood, durante il 43° banchetto annuale gratuito del club per il Ringraziamento. L'attrice era già stata arrestata con l'accusa di guida in stato di ebbrezza vicino ad Atlanta nel gennaio 2022, dichiarandosi successivamente non colpevole. La causa è ancora in corso.



Non sono pochi i problemi con la giustizia nel passato recente dell'attrice. Nel 2022 vennero ritirate le accuse di abusi su minori a Tiffany Haddish, accusata da una persona insieme al fratello Arie Spears.