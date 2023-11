Tiffany Haddish addormentata al volante: l'accusa è di guida in stato d'ebbrezza

Quello appena iniziato si prospetta come un weekend non esattamente tranquillo per Tiffany Haddish: l'attrice recentemente vista ne La Casa dei Fantasmi e Il Talento di Mr. C è infatti stata arrestata con accuse che dovranno ovviamente trovare conferma, ma che potrebbero vederla incriminata per guida in stato d'ebbrezza.

Haddish, che recentemente era stata accusata di violenza su minori (accuse poi ritirate pochi giorni dopo), è stata colta dal sonno mentre era al volante: a segnalare la cosa alle forze dell'ordine sono stati alcuni autisti, che non hanno potuto fare a meno di notare il veicolo dell'attrice fermo al centro della carreggiata con la sua guidatrice palesemente addormentata.

Il fatto è accaduto poco prima delle 6 di mattina, mentre Haddish era di ritorno dopo una sua esibizione: l'attrice è stata quindi arrestata con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, situazione che non sarebbe effettivamente una novità (la star de Il Collezionista di Carte era già stata arrestata con la stessa accusa nel 2022 a Peachtree City, in Georgia).

Vedremo se l'accusa verrà confermata o il colpo di sonno si rivelerà dovuto semplicemente alla stanchezza e all'aver fatto le ore piccole: Haddish, comunque, dovrebbe essere rilasciata durante la giornata di domani dopo la fine del processo.