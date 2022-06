Ticket to Paradise, il trailer della nuova rom-com con Julia Roberts e George Clooney

Tornano a recitare insieme gli attori Premi Oscar George Clooney e Julia Roberts in una nuova rom-com diretta da Ol Parker, Ticket to Paradise. Gustiamoci il primo trailer.

Era dal 2016 che non li vedevamo recitare nello stesso film, e adesso eccoli qui, come se fossimo ancora ai tempi di Tess e Danny di Ocean's Eleven.

Julia Roberts e George Clooney sono i protagonisti di una nuova commedia romantica diretta dal regista del sequel di Mamma Mia!, Mamma Mia! Ci risiamo Ol Parker, nella quale i due interpretano i genitori divorziati di Lily (Kaitlyn Denver), giovane ragazza innamorata in procinto di sposarsi. Ma per impedire che anche la figlia possa compiere lo stesso errore che fecero loro in gioventù, i due dichiareranno una tregua e si imbarcheranno in una missione atta a impedire le nozze. Ovviamente, non tutto andrà come previsto, e chissà che questa non sia l'occasione perfetta per una riconciliazione...

In testa alla notizia potete trovare il primo divertente trailer di Ticket to Paradise.

La pellicola è scritta da Ol Parker in collaborazione con Daniel Pipski e prodotto da Working Title, Smokehouse Pictures e Red Om Films. La distribuzione italiana del film è affidata a Universal Pictures e nelle nostre sale arriverà a partire dal 9 ottobre.