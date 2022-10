Ticket to Paradise, nuovo record per Clooney/Roberts: 1 miliardo insieme al box-office

Nelle scorse settimana Ticket to Paradise aveva fatto faville al box-office internazionale, ma grazie all'ultimo weekend ha potuto far raggiungere un importantissimo record alla sua coppia di star: George Clooney e Julia Roberts. I due, infatti, hanno superato il miliardo di dollari di incasso nei film in cui hanno recitato insieme in carriera.

Il risultato del miliardo di dollari al box-office raggiunto insieme nel corso della loro fortunata carriera è stato possibile grazie ai cinque film che vede le due star recitare insieme:

Ocean’s Eleven del 2001 ($451.5M), Confessioni di una mente pericolosa del 2003 ($36.9M), Ocean’s Twelve del 2004 ($364.3M), Money Monster del 2016 ($93.9M) e ovviamente Ticket to Paradise di quest'anno che ha racimolato oltre 60 milioni di dollari nei mercati internazionali in cui è uscito (la pellicola esordirà negli Stati Uniti il 21 ottobre prossimo, quindi il suo box-office è destinato a lievitare in maniera consistente). Il tutto ha portato a un totale complessivo di 1.007 miliardi di dollari incassati dalla coppia Clooney/Roberts.

Julia Roberts e George Clooney sono stati ben attenti dal tenersi lontani dalle commedie d'amore in questi anni, ma dopo aver letto la sceneggiatura di Ticket to Paradise e aver letto i nomi dei protagonisti sul copione: Georgia e Julian per l'appunto, non hanno potuto far a meno di accettare il progetto targato Universal Pictures. L'attrice di Pretty Woman ha poi sottolineato l'importanza e la fortuna di aver avuto al suo fianco, durante le riprese, Clooney e famiglia e di come l'abbiano salvata da solitudine e depressione.

I due grandi attori Premio Oscar interpretano i genitori divorziati di Lily (Kaitlyn Denver), giovane ragazza innamorata in procinto di sposarsi. Ma per impedire che anche la figlia possa compiere lo stesso errore che fecero loro in gioventù, i due dichiareranno una tregua e si imbarcheranno in una missione atta a impedire le nozze. Ovviamente, non tutto andrà come previsto, e chissà che questa non sia l'occasione perfetta per una riconciliazione...

Su queste pagine è già disponibile la nostra recensione di Ticket To Paradise.