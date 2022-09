Ticket to Paradise, Julia Roberts:'Clooney mi ha salvata da solitudine e disperazione'

Julia Roberts e George Clooney sono pronti a riunirsi sul grande schermo in Ticket to Paradise. Una nuova intensa esperienza sul set per i due amici di lunga data. E proprio l'amicizia è al centro delle recenti dichiarazioni di Roberts, che ha ringraziato Clooney e la sua famiglia per esserle stati molto vicini durante le riprese.

Intervistata dal New York Times, Julia Roberts ha dichiarato che durante la produzione del film ha alloggiato in una casa in cui viveva da sola, mentre Clooney, sua moglie Amal Alamuddin e i loro figli hanno alloggiato in una casa in affitto nelle vicinanze.



"Abbiamo iniziato a Hamilton Island, con tutti questi uccelli selvatici, e Julia aveva casa proprio sotto Amal, me e i bambini" ha raccontato Clooney, scherzando "Uscivo la mattina e dicevo 'Caa-caa' e Julia usciva e diceva 'Caa-caa'. E poi le portavamo una tazza di caffè. Era zia Juju per i miei figli".



Julia Roberts ha confermato ed elogiato la famiglia Clooney:"I Clooney mi hanno salvata dalla completa solitudine e disperazione. Eravamo in una bolla, ed è il periodo più lungo in cui io sia mai stata lontana dalla mia famiglia. Non credo di aver mai passato così tanto tempo da sola da quando avevo 25 anni".

Ticket to Paradise ha subito diversi ritardi a causa della pandemia da COVID-19. Il film racconta la storia di una coppia divorziata (Clooney e Roberts) che hanno tutta l'intenzione di mandare all'aria i piani di matrimonio della figlia, impedendole di commettere lo stesso errore che fecero loro venticinque anni prima.

Nel cast anche Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier e Billie Lourd.



Sul nostro sito trovate il trailer di Ticket to Paradise, diretto da Ol Parker.