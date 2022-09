Ticket to Paradise, George Clooney scherza sulla scena del bacio:'Più di 80 ciak!'

George Clooney e Julia Roberts sono impegnati nella promozione del loro nuovo ultimo film Ticket to Paradise, dove interpretano una coppia di genitori divorziati che cercano di mandare a monte il progetto lampo di un matrimonio per la figlia, cercando di evitarle lo stesso errore che fecero entrambi venticinque anni prima.

Sul nostro sito trovate il trailer di Ticket to Paradise, il nuovo film che riunisce due star come George Clooney e Julia Roberts sul grande schermo. Intervistati dal New York Times, Clooney e Roberts si sono divertiti a ripercorrere la produzione del film. Clooney ha rivelato che l'unico momento in cui i due personaggi si scambiano un bacio ha richiesto più di 80 ciak.



"L'abbiamo fatto per tipo sei mesi" ha dichiarato Roberts. E Clooney ha confermato:"Si, ho detto a mia moglie Amal che ci sono voluti più di 80 ciak e lei ha detto 'Che diavolo?'".

E Julia Roberts ha aggiunto:"Ci sono volute 79 riprese di noi che ridevamo e poi quella di noi che ci baciavamo".



Clooney ha chiosato:"Beh, dovevamo farlo bene". Il set del film è ricco di momenti imbarazzanti, a detta dei due protagonisti. Quando è stato chiesto a Roberts se il ballo fosse stato coreografato, l'attrice ha risposto:"La gente vorrebbe che fosse coreografato ma non puoi metterci dei passi. [...] Devi solo far volare la magia".



Julia Roberts è stata 'salvata' dai Clooney durante il soggiorno per le riprese, come ha confessato l'attrice nella stessa intervista al NY Times.