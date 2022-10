Ticket to Paradise, George Clooney sulla scena del beer pong: 'Abbiamo scioccato tutti'

Anche gli attori ormai più istituzionali sono stati giovani: nella vita di Julia Roberts e George Clooney, ad esempio, ci sarà sicuramente stato spazio per serate 'simpatiche' in passato, come dimostrato dai due sul set del loro nuovo film, Ticket to Paradise, davanti all'incredulità del resto della crew presente.

Dopo aver ringraziato Universal per Ticket to Ride, infatti, Clooney ha ricordato il giorno in cui è stata girata la scena del beer pong, che vede il suo personaggio e quello di Roberts fare squadra a suon di birre e palline da ping-pong: una scena che, stando al resoconto dell'attore, non avrebbe avuto bisogno di prove.

"È stato divertente perché, quando siamo arrivati sul set, tutti erano tipo: 'Ok, adesso parliamo della scena'. Julia e io invece eravamo tipo: 'Giriamola e basta, ragazzi. Non preoccupatevi, sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci siamo passati un po' di volte'. Gli attori più giovani erano davvero scioccati" ha raccontato Clooney.

La star di Ocean's Eleven ha poi proseguito: "Pensavano che volessimo cominciare piano, invece noi abbiamo dato subito il 100% e abbiamo lasciato un po' di gente senza parole". Che dire: ben fatto, George e Julia! Serate alcoliche a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Ticket to Paradise.