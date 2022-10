Ticket to Paradise, George Clooney ringrazia i dirigenti Universal:'Sono stati coraggiosi'

Il premio Oscar George Clooney ha elogiato i dirigenti di Universal per aver deciso di far uscire il suo ultimo film in coppia con Julia Roberts, Ticket to Paradise, al cinema senza passare direttamente dalle piattaforme streaming, una delle destinazioni più quotate negli ultimi anni anche per le commedie romantiche.

"Siamo orgogliosi del film. Ci piace. È già un successo e quindi sentiamo già che è stato un grande successo. Universal ha fatto una cosa molto coraggiosa. Questi prodotti stanno andando ora soltanto sugli streamer e hanno fatto una cosa molto coraggiosa per un film come questo. Siamo grati e fiduciosi" ha dichiarato l'attore, che aveva scherzato sugli 80 ciak in Ticket to Paradise per la scena del bacio con Roberts.

In effetti sul mercato nordamericano il film è rientrato già dal budget di produzione. George Clooney e Julia Roberts erano presenti all'anteprima del film e a loro è stato chiesto cosa li spinga continuamente a collaborare, dai tempi di Ocean's Eleven sino al più recente Money Monster.



"I soldi. Il cash" ha dichiarato scherzando Clooney, a cui ha ribattuto Roberts:"Avere un supporto, avere un amico... È un lavoro con un ammasso di persone, in cui c'è così tanta gente e poi vieni come espulsa come questo satellite a parlarne da sola. Non ha molto senso. E quindi essere al passo con qualcuno lo rende molto più divertente".



