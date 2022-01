Ticket to Paradise, il COVID ferma le riprese del film con George Clooney e Julia Roberts

La commedia romantica targata Universal, Ticket to Paradise, ha interrotto le riprese in Australia a causa dell'aggravarsi dei contagi da COVID-19 nel Queensland, secondo quanto riportano fonti vicine alla produzione. A causa dell'interruzione dei lavori le due star Julia Roberts e George Clooney sarebbero rientrate negli USA.

La produzione di Ticket to Paradise è iniziata l'anno scorso in diverse località del Queensland, in Australia. Secondo report locali i lavori saranno in stand by per i prossimi tre mesi e non è chiaro quando potranno riprendere.



Diretto da Ol Parker, Ticket to Paradise racconta la storia di due genitori divorziati che si precipitano a Bali per impedire alla figlia adolescente di buttarsi in un frettoloso matrimonio, come accadde a loro in passato.

La produzione lavorerà alle Isole Whitsunday, che sostituiranno Bali, mentre altre location includerebbero Brisbane e la vicina Gold Coast.



Universal aveva programmato l'uscita nelle sale di Ticket to Paradise il 30 settembre 2022 ma lo ha successivamente spostato al 21 ottobre 2022.

Tuttavia l'interruzione delle riprese per tre mesi potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.



Sul nostro sito trovate la recensione di The Tender Bar, l'ultimo acclamato film diretto da George Clooney, con protagonista Ben Affleck insieme allo stesso George Clooney e Tye Sheridan, Christopher Lloyd, Ron Livingston, Lily Rabe e Max Martini.

Il film è disponibile su Amazon Prime Video dallo scorso 7 gennaio.