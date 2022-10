Ticket to Paradise, Billie Lourd sorpresa da George Clooney:'Un fenomeno del beer pong!'

Nel corso di un'ospitata al The Late Late Show with James Corden, la star di American Horror Story Billie Lourd ha elogiato il talento di George Clooney, con il quale ha recitato nella rom-com Ticket to Paradise, al fianco di Julia Roberts. L'attrice ha raccontato una aneddoto molto particolare sulla lavorazione del film.

Billie Lourd ha descritto le riprese della scena di un party molto importante nella trama del film:"È davvero ultraterreno. È stato fantastico, stava davvero sudando. Non c'era coreografia, ci hanno davvero buttato dentro tutto lo spirito nella maniera più bella. È stata una masterclass di beer pong. Io faccio schifo a beer pong. Pensavo di essere brava fino a quando non ho giocato con George Clooney".



L'attrice ha ricordato di aver apprezzato quel momento con George Clooney anche per un altro motivo:"Suda magnificamente. Suda straordinariamente. E quando lo vedi pensi 'Wow, così si spiega tutto e sembra così bello" ha dichiarato Lourd ridendo. Anche George Clooney ha parlato della scena del beer pong, dichiarando come abbiano scioccato tutti.



Ticket to Paradise racconta la storia di due ex coniugi (George Clooney e Julia Roberts) che tentano di convincere la figlia (Kaitlyn Dever) a non commettere il loro stesso errore, sposandosi troppo presto. Diretto da Ol Parker, il film comprende nel cast anche Billie Lourd.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Ticket to Paradise, il nuovo film con Clooney e Roberts, che tornano a recitare insieme in un film dopo anni di collaborazioni e amicizia, in titoli come Ocean's Eleven e Money Monster - L'altra faccia del denaro, diretto da Jodie Foster.