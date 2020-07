Ticker, ecco i motivi dietro al flop del film con Steven Seagal e Dennis Hopper

Questa sera su Rai 4 va in onda Ticker - Esplosione finale, thriller poliziesco del 2001 che vede nel cast Steven Seagal, Tom Sizemore e Dennis Hopper. La pellicola, rivelatasi un vero e proprio flop di pubblico e critica, è stata ripudiata anche dal suo stesso regista, Albert Pyun.

In seguito alla sua uscita, infatti, Pyun ha rivelato di odiare il film e si è scusato pubblicamente diverse volte. Stando alla sua versione, la Nu Image ha tagliato il budget del film durante le riprese, togliendoglielo dalle mani e modificandolo con dei filmati di archivio. Nella versione originale del suo commentary per il DVD, poi eliminata dallo studio, il regista spiegava che Ticker fu modificato per renderlo un "film d'azione alla Steven Seagal", un'operazione non dissimile a quanto accaduto con Delitti inquietanti.

Questa la trama di Ticker in breve: la città di San Francisco è sconvolta dai continui attentati ad opera del mafioso irlandese Swan, capo di una cellula mafiosa, che sfuggito ad ogni controllo mette in crisi il servizio antiterrorismo federale. Per poterlo fermare viene chiamato un esperto ex poliziotto Ray Nettles, che riesce ad arrestare Claire, compagna del folle mafioso. Swan però minaccia la polizia che se non libererà subito la sua compagna farà esplodere gli ordigni.