Tick ,Tick... Boom!, nuovo trailer per il film Netflix con Andrew Garfield: quando esce?

Andrew Garfield è Jonathan Larson, il creatore del musical Rent, nel nuovo trailer per Tick, Tick... Boom!, la pellicola targata Netflix diretta da Lin-Manuel Miranda. Ma quando arriverà il film sulla piattaforma?

Tra 525.600 minut... No, non è vero.

Tick, Tick... Boom! arriverà molto prima su Netflix.

I fan dei musical (in particolare Rent), di Andrew Garfield e di Lin-Manuel Miranda possono infatti iniziare a prepararsi perché il 19 novembre debutterà sulla celebre piattaforma streaming la storia di Jonathan Larson, il giovane compositore che passò dal fare il cameriere in una tavola calda di New York all'ideare uno degli spettacoli di Broadway più celebri al mondo.

Ambientato negli anni '90, un periodo in cui molti membri della comunità artistica rimanevano vittime dall'AIDS, il film di Miranda adatta il musical autobiografico del Premio Pulitzer Jonathan Larson, morto tragicamente all'età di 35 anni a causa di una malattia al cuore.

Oltre a Garfield nel cast di Tick, Tick... Boom troviamo anche Bradley Whitford nel ruolo di Stephen Sondheim, Vanessa Hudgens, Judith Light, Ben Ross, Jushua Henry, Joanna Adler, Noah Robbins e l'attrice di X-Men: Dark Phoenix Alexandra Shipp.

Con i suoi 12 anni di spettacoli (terminata nel 2008), Rent rientra di diritto tra i musical più longevi di Broadway, e con Tick, Tick... Boom! ne scopriremo la sua genesi.