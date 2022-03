Tick, Tick...Boom, Netflix pubblica una scena tagliata: ecco Green Green Dress

Mentre tutti parlano di Oscar per Andrew Garfield, che dice di non essere il favorito e che dunque si godrà la serata e basta, Netflix continua a pubblicare contenuti di Tick, Tick...Boom!. Dopo aver rilasciato la canzone Sextet Montage del musical di Larson nel film, Superbia, arriva un nuovo video: quello della performance di Green Green Dress.

Nel cut originale del film la scena non è infatti presente, ma sentiamo in sottofondo solo uno stralcio della canzone nel momento in cui Jon è in camera con Susan, e lei gli parla del lavoro che potrebbe portarla lontano da Manhattan. In verità il brano nel monologo di Larson non era di certo secondario, pur non essendo importante ai fini della storia in sé. Era infatti inserito nella prima parte dello show, più o meno nel punto dove si sarebbe trovato nel film.

Nella performance vediamo Garfield che danza accanto alla collega Alexandra Shipp, in un duetto che li porta dal tetto del palazzo all'interno dell'appartamento, fino alla camera di Jon. Non è stato chiarito il motivo di questo taglio, ma è probabilmente dovuto al fatto che il pezzo avrebbe effettivamente rallentato e appesantito un film già piuttosto lungo, pur essendo in sé un brano godibile.

Voi cosa ne pensate di questa performance? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi mostriamo i bloopers di Tick, Tick...Boom!