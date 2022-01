Tick Tick Boom, Lin-Manuel Miranda: 'Ecco perché Andrew Garfield era l'attore perfetto'

Andrew Garfield ha vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in Tick, Tick... Boom, l'acclamato film di Netflix diretto da Lin-Manuel Miranda, ma come ha ottenuto il ruolo? Lo racconta proprio il regista.

Ai microfoni di Variety, al The Awards Circuit Podcast, il regista di Tick, Tick... Boom Lin-Manuel Miranda ha raccontato come è avvenuto il casting di Andrew Garfield per il ruolo di Jonathan Larson, il compositore di Rent che morì appena prima del debutto dello show.

"È Jonathan Larson, quindi so che devo avere un attore spettacolare" spiega Miranda, ricordando il suo ragionamento ai tempi della pre-produzione del film Netflix "Ma so anche che ho bisogno di una bestia da teatro, qualcuno che respirava teatro per vivere. Quindi stavo controllando nel mio Rolodex mentale tutti gli attori possibili, da Jonathan Groff a Aaron Tveit, che sapevo potessero cantare e suonare il pianoforte in maniera brillante".

"In quel periodo ero a Londra, e sono andato a vedere Angels in America al National Theatre" aggiunge poi "Era uno dei mei spettacoli preferiti, e lì c'era Andrew Garfield, con la gabbia toracica aperta nel ruolo di Prior Walter. Ti stava letteralmente dando tutto sé stesso su quel palco. Stava dominando la scena"

"Non sapevo all'epoca se sapesse cantare, ma ho lasciato il teatro pensando 'Questo tipo potrebbe fare tutto'. Quindi direi che l'abilità canora è diventata l'ultima delle mie preoccupazioni. Sapevo poi, da fan dei suoi film, che lui davvero riesce a fare di tutto, interpreta alla perfezione i momenti meno vistosi, ma anche quelli più eclatanti. Sa veramente fare di tutto" conclude.

Che Andrew Garfield fosse un attore da Oscar erano già in molti a pensarlo, ma questo 2021 ha decisamente riportato l'attenzione su di lui e il suo talento: riuscirà a portare a casa l'ambita statuetta grazie a Tick, Tick... Boom?