Tick, Tick... Boom!, i fan contro i BAFTA: 'Perché DiCaptio sì ed Andrew Garfield no?'

"Il fatto è che non avete nominato Andrew Garfield dopo la sua performance così piena di cuore, sfaccettata e commovente e che avete invece nominato DiCaprio per... Aver urlato dentro uno schermo? Che roba sono queste nomination, seriamente?", "Leonardo Creepy DiCaprio si prende una nomination ai BAFTA per una performance mediocre in un film mediocre mentre Andrew Garfield viene snobbato dopo una splendida prova in un ottimo film", "Questo finirà nella storia come uno dei più grandi furti di sempre, che vergogna" sono alcuni dei commenti che è possibile trovare in queste ore su Twitter.

Le nomination ai BAFTA 2022 sono state annunciate poche ore fa e, con Garfield escluso dalla categoria a cui avrebbe potuto aspirare per far spazio a colleghi come Adeel Akhtar, Mahershala Ali, Benedict Cumberbatch, Will Smith, Stephen Graham e Leonardo DiCaprio: una scelta che i fan della star di Spider-Man non hanno preso troppo bene.

Con la stagione dei premi ormai entrata nel vivo assistiamo, come sempre, al sorgere delle prime polemiche: a finire nell'occhio del ciclone sono stavolta i BAFTA, rei di non aver considerato la prova di Andrew Garfield in Tick, Tick... Boom! abbastanza valida per una nomination come Miglior attore protagonista.

Wow, no Andrew Garfield? This will go down in history as one of the biggest snubs, damn what a shame… pic.twitter.com/NC3pj3CAos — Ralphisto 🔥 (@RalphistoBohner) February 3, 2022

Leonardo creepy Di Caprio getting a Bafta nomination with a mediocre performance in a mediocre movie while Andrew Garfield was snubbed after he gave an incredible performance in a very good movie is my 13th reason #BAFTA — Elizabeth (@EBethG_) February 3, 2022