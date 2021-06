Tick, Tick... Boom! Andrew Garfield nel trailer del nuovo musical di Lin-Manuel Miranda

Netflix ha finalmente pubblicato online il primo e promettente trailer ufficiale dell'atteso Tick, Tick... Boom! di Lin-Manuel Miranda (Hamilton), adattamento cinematografico dell'omonimo e famoso musical autobiografico dedicato alla vita di Jonathan Larson, interpretato nel film da Andrew Garfield.

La storia del musical è ambientata nel 1990 e racconta di Jon, un aspirante compositore che non aspetta altro che una possibilità di debutto a New York, il tutto mentre sta scrivendo Superbia, che spera possa essere il prossimo grande musical americano che gli darà l'occasione che sta a lungo aspettando. Jon si sente anche sotto pressione a causa della fidanzata Susan, stanca di vivere all'ombra delle aspirazioni del ragazzo. Nel mentre, il migliore amico Michael ha rinunciato ai suoi sogni per per un posto da pubblicitario alla Madison Avenue e sta per trasferirsi. Sopraffatto dall'ansia, Jon si domanda se il suo sogno vale il prezzo che sta pagando.



Miranda in passato ha recitato in una parte di Tick, Tick... Boom! in una produzione off-Broadway, e sul progetto ha dichiarato: "Tick, Tick... Boom! è entrato per la prima volta nella mia vita al college, quando ho avuto la fortuna di prendere parte alla produzione dello Jane Street Theatre nel 2001. L'accattivante storytelling di Jonathan Larson in Rent mi ha insegnato poi che i musical possono essere contemporanei, fedeli alla vita e rappresentare esperienze personali. Ma è con Tick, Tick... Boom! che si è solidificata in me l'intenzione di tirare fuori la mia personale voce come drammaturgo. Avere ora l'opportunità di debuttare alla regia in collaborazione con la famiglia Larson e questo incredibile team creativo, e di adattare un'opera che amo così profondamente, è davvero un enorme privilegio. Insieme, miriamo a onorare l'eredità di Jonathan e continuare a riposizionare il suo lavoro per ispirare le future generazioni di narratori".



Tick, Tick... Boom! è atteso su Netflix il prossimo autunno, a data ancora da destinarsi. Nel cast del progetto troviamo anche Vanessa Hudgens, Bradley Whitford, Alexandra Shipp e Noah Robbins.