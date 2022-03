Tick, Tick... Boom!, Andrew Garfield: 'Oscar? Non sono il favorito, mi godrò la serata'

Non tutti fanno salti di gioia al sentirsi i favoriti in vista degli Oscar: Andrew Garfield, ad esempio, sembra più che soddisfatto di poter vivere l'attesa per la cerimonia di premiazione degli Academy Award senza alcuna aspettativa, considerando la presenza in lista di nomi decisamente più accreditati del suo.

Mentre i fan sono ancora sul piede di guerra per la mancata nomination di Andrew Garfield ai BAFTA, infatti, l'attore che ha riscosso grandi consensi per la sua interpretazione di Jonathan Larson in Tick, Tick... Boom! si è detto decisamente rilassato: "Puoi avvertire dove fluisce l'energia, anche prima della premiazione... Quando fui nominato ai Tony ero molto preoccupato, ovunque potevi leggere cose tipo: 'Andrew è il favorito per vincere il ca**o di Tony!', quindi pensavo: 'Oh, devo preparare un discorso, potrei dover parlare davanti a tutta quella gente che ammiro'" sono state le sue parole.

Garfield ha poi proseguito: "Questa volta invece ho dato uno sguardo ai siti e non sono tra i favoriti, quindi mi limiterò a godermi la serata e ad applaudire chi penso vincerà, non dirò il suo nome, ma tutti sappiamo a chi mi riferisco", facendo riferimento presumibilmente al grande favorito dei bookmaker Benedict Cumberbatch.

E voi, cosa ne pensate? Credete che il nostro Andrew abbia qualche chance? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, sempre Andrew Garfield è stato protagonista di un divertente video del backstage di Tick, Tick... Boom!