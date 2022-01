Tick, Tick..Boom!, Andrew Garfield nominato ai SAG Awards: 'omaggio per Jonathan Larson'

Andrew Garfield sta vivendo davvero un momento d’oro, dopo essersi già aggiudicato un Golden Globe come Migliore attore in un film musicale o commedia per Tick, Tick... Boom! l’attore ha portato a casa anche una nomination ai SAG Awards.

Nel film Garfield interpreta Jon, un giovane compositore teatrale che serve ai tavoli di una tavola calda di New York nel 1990 mentre scrive quello che spera sarà il prossimo grande musical americano. Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata alla nostra recensione di Tick, Tick... Boom!.



Intervistato da Deadline, Garfield ha raccontato di come si è sincerato di interpretare e rispettare l’eredità del compianto compositore di Rent Jonathan Larson.

“Ma in realtà questa nomination è di Jonathan Larson ed è una storia molto personale. È molto, molto personale. È incredibilmente gratificante per me, mi dà un motivo per continuare a fare quello che sto facendo. Questa nomination sta davvero onorando Jon e tutto ciò che ha rappresentato. In un certo senso gli dà più vita, e questa è l'intenzione finale di raccontare la sua storia e fare questo film".



Garfield ha imparato a conoscere Larson mentre entrava nel personaggio e una delle cose più importanti che ha imparato è che il musicista aveva una brama di vita e di vivere il momento: "Era qualcuno che aveva un'acuta consapevolezza della brevità e della sacralità del nostro tempo qui", ha detto l'attore. “Ciò deriva dall'aver assistito all'epidemia di HIV/AIDS devastare la sua comunità a New York City. Sapeva di non avere un momento da perdere o deviare dal suo destino".



Larson non sarebbe vissuto abbastanza per vedere il successo del suo musical Rent poiché morì all'età di 35 anni il 25 gennaio 1996. Garfield desidera che gli spettatori siano immersi nell'esperienza completa della vita di Larson.



"Spero che il pubblico se ne vada sentendo di aver trascorso del tempo nella vita di Jonathan Larson, nella sua comunità e in tutti i loro sogni e il desiderio di vivere insieme e festeggiare. Quello che Lin-Manuel Miranda ha fatto la sua prima volta come regista non ha eguali. Lascia che la storia ti travolga".



Questa è la terza volta che Garfield viene nominato ai SAG Awards, ha ricevuto una nomination nel 2011 per The Social Network e nel 2017 per La Battaglia di Hacksaw Ridge. Scoprite quali sono i 5 migliori ruoli di Andrew Garfield nel nostro approfondimento.