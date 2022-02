Tick Tick Boom!, Andrew Garfield irresistibile nel video degli errori sul set!

Netflix ha diffuso in streaming il video degli errori sul set di Tick, Tick... Boom!, il musical diretto da Lin-Manuel Miranda e con protagonista un eccezionale Andrew Garfield, che per la sua interpretazione nel ruolo del compianto Jonathan Larson ha ottenuto la nomination agli Oscar 2022 come miglior attore protagonista. Il video dopo il salto.

Come ormai è consuetudine verso quei film che hanno raggiunto una certa notorietà presso il grande pubblico, anche per Tick, Tick... Boom! è stato condiviso il video degli errori sul set, che mostrano anche il clima disteso e rilassato presente sul set del film di Miranda con un Garfield perfettamente a suo agio nella parte di Larson. L'attore già in precedenza aveva dichiarato quanto non fosse stato facile calarsi nella parte dell'autore e che le canzoni di Larson lo aiutarono a superare la tragica morte della madre, avvenuta durante le riprese:

"Adoro parlare di lei, quindi se scoppio a piangere è solo una bellissima cosa. Si tratta di tutto l'amore inespresso. Il dolore che rimane con noi dopo la perdita fino alla nostra morte perché non abbiamo mai abbastanza tempo l'uno per l'altro, giusto? Non importa se vivi per 60 anni, 15 o 99. Quindi spero che questo dolore rimanga con me perché è tutto l'amore inespresso che non sono riuscito a comunicarle - e glielo dicevo ogni giorno, ce lo dicevamo ogni giorno. Era la migliore di noi. E per me, si trattava di cantare le canzoni incompiute di Jonathan Larson ma contemporaneamente cantavo per mia madre e la sua canzone incompiuta".

Anche Miranda ha definito Andrew Garfield perfetto per la parte di Larson: "Sapevo, da fan dei suoi film, che lui davvero riesce a fare di tutto, interpreta alla perfezione i momenti meno vistosi, ma anche quelli più eclatanti. Sa veramente fare di tutto".

Su queste pagine trovate la recensione di Tick Tick Boom.