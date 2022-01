Tick, Tick... BOOM!, Andrew Garfield e il cast premiati da Rotten Tomatoes!

Sicuramente il 2021 è stato un anno d'oro per Andrew Garfield e i premi che stanno arrivando settimana dopo settimana in questa Award Season ne sono la prova. Dopo aver, infatti, ricevuto il Golden Globe come miglior attore all'ultima edizione della cerimonia, Garfield e tutto il cast di Tick, Tick... BOOM! sono stati premiati da Rotten Tomatoes.

L'anno d'oro di Andrew Garfield continua quindi con il successo di Tick, Tick... BOOM!, che è stato appena certificato come un film di successo dal noto aggregatore di recensioni (Certified Fresh), ovvero il film diretto da Lin-Manuel Miranda ha una percentuale più che positiva di recensioni e opinioni degli spettatori registrati al portale. In calce a questa news potete vedere proprio l'attore americano che tiene tra le sue mani il premio.

Sicuramente, le quotazioni di Garfield per una nomination anche ai prossimi Premi Oscar sono molto buone e non ci stupirebbe nemmeno una vittoria della star nella categoria di miglior attore anche se la concorrenza sarebbe piuttosto agguerrita (tra tutti ci sono Denzel Washington e Benedict Cumberbatch in pole e anche Will Smith è in odore di nomination con Una famiglia vincente - King Richard.

In un'intervista recente, Garfield ha parlato della sua enorme fortuna nel fare il mestiere che fa e che il ruolo in Tick, Tick... BOOM! non è che un'altra tappa di questo percorso. L'attore ha ammesso di essere molto fortunato di aver avuto l'opportunità di iniziare la sua carriera da molto giovane, e di proseguire nel suo percorso. Garfield ha detto che secondo lui non esiste una ricetta vincente per "arrivare", ma che si tratta sicuramente di fortuna... e di un'altra cosa. "Ho capito che è il fare, il processo. Non per sembrare pretenzioso, ma il lavoro di una vita è un atto creativo incompiuto."

Qualche giorno fa, la Sony ha diffuso la prima immagine ufficiale del ritorno di Garfield in Spider-Man: No Way Home.