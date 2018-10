Ti presento Sofia, Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti nel primo trailer

È grazie alla Medusa Film che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di Ti presento Sofia, nuova commedia italiana diretta da Guida Chiesa (Belli di papà, Classe Z) che vede protagonisti Fabio De Luigi (Tiramisù) Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella).

La storia del film ruota attorno a Gabriele (De Luigi), un ex rocker ora negoziante di strumenti musicali e papà premuroso e concentrato della piccola Sofia, 10 anni. È così innamorato della figlia, che ogni volta che esce con una donna non fa che parlare di lei, azzerando ogni chance. Un giorno torna però nella vita di Gabriele la bella Mara, amica ormai persa di vista da anni divenuta nel frattempo un'intraprendente fotografa. Durante il primo appuntamento, questa rivela all'uomo di non avere e di non volere figli, e travolto dalla passione Gabriele arriva persino a negare l'esistenza di Sofia. E da quel momento, ogni giornata nasconde una manovra per continuare il suo rapporto con Mara senza rivelare alla figlia il suo "tradimento".



Ti presento Sofia vede nel cast anche Caterina Guzzanti, Andrea Pisani, Caterina Sbaraglia, Shel Shapiro e Daniele de Martino, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre, per vivere un Halloween all'insegna della leggerezza.