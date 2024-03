Thundercats, che fine ha fatto il film di Adam Wingard? Parla il regista

Adam Wingard non ha certo trascorso gli ultimi anni a girarsi i pollici: impegnato prima con Godzilla v Kong e poi con l'imminente Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero, il regista si è dovuto dedicare anima e corpo ai suoi impegni con il MonsterVerse. Ma che ne è stato, dunque, dell'annunciato film sui Thundercats?

Wingard aveva infatti parlato un po' di anni fa della sua volontà di adattare la serie TV di Thundercats per il grande schermo, ma su questo fronte tutto tace da tempo: il progetto è dunque da ritenere definitivamente accantonato? Niente affatto, almeno stando alle parole del diretto interessato!

"Simon [Barrett] ed io stiamo lavorando molto attivamente allo script. Abbiamo concluso l'ultima versione praticamente quando abbiamo dovuto cominciare a lavorare su questo film [Godzilla x Kong] e quindi abbiamo dovuto mettere tutto in pausa. Ma ora abbiamo ripreso a lavorarci con continuità. Che questo significhi o meno che sarà la prossima cosa che farò non so dirlo, ma in termini di script da portare a termine è sicuramente una delle mie priorità per i prossimi tempi" ha spiegato il regista. Vedremo, a questo punto, se questo tanto agognato live-action di Thundercats prenderà effettivamente vita prima o dopo: noi, comunque, non smetteremo di attendere fiduciosi!

Su The Marvels è uno dei più venduti di oggi.