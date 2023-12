Thunderbolts, ci saranno anche Zemo e Hulk Rosso? Parla Wyatt Russell

Secondo Wyatt Russell Thunderbolts sarà un film Marvel come non ne avete mai visti. Ma molti fan si chiedono, saranno presenti Zemo e Hulk Rosso?

A tal proposito ne ha parlato proprio Wyatt Russell a The Playlist, menzionando le possibili presenze di Daniel Bruhl (Zemo) e Harrison Ford (Hulk Rosso):

“Daniel non ci sarà, ma potrebbe fare un piccolo cameo. Non lo so. Non ho ancora letto il copione, ma per ora non ne sono sicuro. Harrison Ford è in Capitan America 4, credo. Non lo so, non ho letto il copione, quindi non so chi ci sia esattamente. So che c'è Florence, so che c'è Sebastian. So che ci sarà anche David Harbour in Thunderbolts. David Harbour è un altro attore molto bravo. Adoro tutto ciò che fa. Adoro tutti quelli che ne fanno parte. E il regista, (Jake Schreier), che mi ha diretto in "Lodge 49", mi sento molto, molto fortunato. Spero che alla fine sia così bello come mi sento fortunato. E sì, sono davvero entusiasta. Quindi, potrebbero partecipare o meno.



E a proposito di Florence Pugh, l'attore ha commentato: "Florence Pugh è così brava, amico, è una delle migliori attrici che ci siano al momento. E Sebastian Stan, uno dei migliori attori che ci siano al momento".

Russell ha seminato degli indizi. Ma l’attore è effettivamente poco informato, oppure oltre un certo numero di spoiler non può andare? Non resta che scoprirlo aspettando ulteriori sviluppi sul nuovo film Marvel. Ma che ruolo avrà Sentry in Thunderbolts?