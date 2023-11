Thunderbolts, per Wyatt Russell sarà 'un film Marvel come non lo avete mai visto'

Dopo le recenti anticipazioni sulle storie di Red Guardian e Yelena Belova, i personaggi interpretati da David Harbour e Florence Pugh, anche l'attore Wyatt Russell ha parlato di Thunderbolts, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe in arrivo nel 2025.

Nello specifico l'attore, che nel Marvel Cinematic Universe ha interpretato l'antieroe US Agent nella serie tv Falcon & The Winter Soldier, ha anticipato nuovi dettagli sul film crossover Thunderbolts durante una recente intervista promozionale concessa ad MTV, nella quale si è detto molto fiducioso del progetto, che è destinato a sorprendere i fan dei Marvel Studios.

"Conosco il regista Jake Schrier molto bene e so quanto sia intelligente e quanto gli interessi creare qualcosa di interessante e diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora nella saga, utilizzando questo roster di attori dal talento straordinario e spingerli tutti al meglio delle loro capacità. E la storia che penso abbiamo inventato è davvero interessante: conosco alcune parti della trama e come si evolvono, ma ovviamente non posso parlarne. Ma non sarà un semplice film Marvel come ne avete visti in passato. Penso che sarà molto divertente ma anche qualcosa in grado di sorprendere i fan".

Ricordiamo che Thunderbolts sarà un film crossover che comprenderà nel cast Sebastian Stan (Winter Soldier), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian) e Hannah John-Kamen (Ghost), mentre Steven Yeun interpreterà il nuovo supereroe Sentry, il personaggio più potente in assoluto nei fumetti Marvel Comics.