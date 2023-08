Thunderbolts v Stranger Things 5: come farà David Harbour a girare in contemporanea?

Mentre nuove voci di corridoio anticipano cambiamenti nella trama di Thunderbolts, il co-protagonista David Harbour ha parlato dell'inizio della produzione dell'attesissimo nuovo film crossover del Marvel Cinematic Universe.

La star di Stranger Things, che nella saga Marvel Studios interpreta il supereroe russo Red Guardian, introdotto per la prima volta in Black Widow come 'padre' di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Yelena Belova (Florence Pugh), in una nuova intervista pubblicata da The Hollywood Reporter ma registrata prima dell'inizio dello sciopero SAG-AFTRA, ha rivelato di non sapere quali sono i piani per le riprese di Thunderbolts né quando la produzione accenderà le cineprese una volta che lo sciopero sarà finito, cosa che potrebbe causare non pochi conflitti con le riprese di Stranger Things 5.

"Da quanto so le riprese di Stranger Things ' dureranno un anno, quindi Thunderbolts dovrà necessariamente coesistere all'interno dei miei impegni con quel progetto. Purtroppo però fino a che non sarà risolta la situazione dello sciopero del sindacato SAG-AFTRA non posso fare previsioni, non ho idea di cosa accadrà. In realtà non so proprio niente, anzi vorrei davvero che qualcuno al comando potesse dirmi cosa sta succedendo, perché ricevo tonnellate di telefonate ogni settimana che dicono: 'Oh, questo è quello che succederà.' E poi invece semplicemente non succede. Quindi credo che nessuno sappia nulla al momento."

Ricordiamo che, a causa degli scioperi, l'uscita di Thunderbolts è stata rinviata da luglio 2024 a dicembre 2024.