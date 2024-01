Thunderbolts, ufficiale: Lewis Pullman di Top Gun sarà Sentry nel MCU

Oltre alla notizia dell'uscita di Ayo Edebiri dal cast di Thunderbolts, il magazine Deadline ha confermato ufficialmente che Lewis Pullman sarà il supereroe Sentry nel Marvel Cinematic Universe a partire dal prossimo film crossover attualmente in lavorazione.

In precedenza, per il ruolo di Sentry era stato ufficialmente scelto Steven Yeun, ma la star di The Walking Dead, Nope e Beef è stato costretto a lasciare il progetto dopo che i ritardi accumulati della produzione a causa degli scioperi di Hollywood hanno causato un conflitto di programmazione nella sua agenda. Gli ultimi rumor sul cast di Thunderbolts, in questi giorni, avevano anche anticipato il ritorno di Rachel Weisz a Lawrence Fishburne come Melina e Bill Foster.

Thunderbolts sarà basato sull'omonimo team di anti-eroi della Marvel Comics, una sorta di 'Suicide Squad' che lavora per il governo e viene schierata in missioni black ops di dubbia moralità. Il cast di Thunderbolts è uno dei più vasti e importanti mai messi insieme dai Marvel Studios e includerà Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Winter Soldier, David Harbour nel ruolo del Guardiano Rosso, Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker/US Agent, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Star/Ghost, Olgya Kurylenko nel ruolo di Taskmaster e Harrison Ford nel ruolo di Thaddeus "Thunderbolt" Ross.

La data d'uscita di Thunderbolts è fissata per il 25 luglio 2025.