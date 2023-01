Thunderbolts, trapela il look di Harrison Ford come Hulk Rosso: per insider è autentico

Le riprese di Thunderbolts sono previste per giugno 2023 e quindi ancora più o meno lontane, ma la macchina produttiva dietro all'atteso cinecomix Marvel Studios è già a pieno regime...così come i leaker che le ronzano attorno.

In queste ore, infatti, pare sia trapelato online un primo concept art per l'Hulk Rosso di Harrison Ford, nell'immagine che potete vedere in calce all'articolo: secondo il famoso insider My Time to Shine, che nelle scorse settimane ha fatto circolare parecchie indiscrezioni dal dietro le quinte di Avengers Secret Wars, si tratta di un concept legittimo, anche se in questo caso lo scooper si è limitato esclusivamente a farlo 'rimbalzare' sulla sua pagina, senza attribuirsi i meriti del leak. Inoltre, pare anche che il concept sarebbe stato realizzato per uno studio preliminare del look di Hulk Rosso, dunque è probabile che il personaggio avrà un aspetto diverso a film completo.

Qualora vi foste persi le ultime puntate, ricordiamo che Harrison Ford è entrato nel MCU per sostituire il compianto William Hurt, venuto a mancare nel 2022, nel ruolo del generale Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, che nei fumetti Marvel ha assunto l'identità di Hulk Rosso: per molti anni i fan del MCU hanno atteso questa evoluzione anche sul grande schermo, e a quanto pare l'onore di esaudire questo desiderio spetterà ad Harrison Ford nei due film Captain America New World Order e Thunderbolts.

